مدير ناسا سيحضر إطلاق صاروخ مأهول إلى المحطة الدولية في روسيا

قال رئيس وكالة الفضاء الروسية الفدرالية "روس كوسموس" دميتري روغوزين، إن مدير وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" قد يزور روسيا لحضور إطلاق صاروخ مأهول إلى محطة الفضاء الدولية.

ووفقا لروغوزين، فإنه من المحتمل أن يلتقي بمدير ناسا جيم برايدينستاين خلال إحدى عمليات إطلاق الصواريخ المأهولة ، إلى المحطة الدولية، موضحا أن إحدى هذه العمليات ستتم في شهر أبريل القادم.

ومن المنتظر أن تكون أول عملية إطلاق مأهولة في عام 2019، إلى محطة الفضاء الدولية، في 1 مارس القادم، حيث ستحمل المركبة الفضائية سويوز MS-12، رائد الفضاء الروسي أليكسي أوفشينين والأمريكيين نيك هيغ وكريستينا كوتش.

المصدر: نوفوستي