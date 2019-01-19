 
مباشر
عاجل
المتحدث باسم القمة العربية في بيروت يعلن مشاركة أمير قطر فيها

الهند ترسل روبوتا إلى الفضاء!

الفضاء

الهند ترسل روبوتا إلى الفضاء!
Akshay Kuma Youtube.com
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lc7t

أعلنت مؤسسة الدراسات الفضائية الهندية أنها لن ترسل إلى الفضاء حيوانات كخطوة أولى تسبق إرسال الرواد البشر.

وصرح رئيس المؤسسة، كيلا ساواديفو سيوان، في حديث أدلى به للصحفيين أن روبوتا على هيئة إنسان سيطلق أولا إلى مدار الأرض، قبل إطلاق رائد الفضاء، وذلك لاختبار الأنظمة الفضائية التي اخترعها المهندسون الهنود.

وقد تم تحديد موعد أول رحلة فضائية هندية مأهولة، وهو ديسمبر عام 2021. وكانت مؤسسة الدراسات الفضائية الهندية قد أفادت في وقت سابق بأنها تعتزم أن تطلق أولا مركبتيْن اختباريتين غير مأهولتين إلى مدار الأرض، نهاية عام 2020، وفي يوليو عام 2021. ويفترض أن يطلق الروبوت على متن إحدى هاتين المركبتين.

إقرأ المزيد
رائدا الفضاء السوفيتيان ورائد الفضاء الهندي راكش شارما
سفير الهند في موسكو: طلبنا من موسكو المساعدة لتصنيع بزات فضائية

ونقلت صحيفة "ذي إكونوميك تايمز" الهندية عن سيوان قوله إن "روبوتنا سيماثل الإنسان وسيعمل كل ما يعمله الإنسان وإن لم يكن ذلك على نطاق واسع".

وأشار سيوان إلى أن الروبوت هو منتج هندي بحت، وأنه جاهز تقريبا للانطلاق إلى الفضاء بمركبة غير مأهولة.

يذكر أن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، كان قد أعلن في وقت سابق أن الهند ستطلق إلى المدار الأرضي المنخفض مركبة "غاغانيان" (المركبة السماوية) المأهولة، التي تحمل 3 رواد فضاء، وذلك بمناسبة حلول الذكرة الـ 75 لاستقلال البلاد.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الشرطة الأسترالية توجه لمعتقل تهمة اغتصاب وقتل آية