الهند ترسل روبوتا إلى الفضاء!

أعلنت مؤسسة الدراسات الفضائية الهندية أنها لن ترسل إلى الفضاء حيوانات كخطوة أولى تسبق إرسال الرواد البشر.

وصرح رئيس المؤسسة، كيلا ساواديفو سيوان، في حديث أدلى به للصحفيين أن روبوتا على هيئة إنسان سيطلق أولا إلى مدار الأرض، قبل إطلاق رائد الفضاء، وذلك لاختبار الأنظمة الفضائية التي اخترعها المهندسون الهنود.

وقد تم تحديد موعد أول رحلة فضائية هندية مأهولة، وهو ديسمبر عام 2021. وكانت مؤسسة الدراسات الفضائية الهندية قد أفادت في وقت سابق بأنها تعتزم أن تطلق أولا مركبتيْن اختباريتين غير مأهولتين إلى مدار الأرض، نهاية عام 2020، وفي يوليو عام 2021. ويفترض أن يطلق الروبوت على متن إحدى هاتين المركبتين.

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ونقلت صحيفة "ذي إكونوميك تايمز" الهندية عن سيوان قوله إن "روبوتنا سيماثل الإنسان وسيعمل كل ما يعمله الإنسان وإن لم يكن ذلك على نطاق واسع".

وأشار سيوان إلى أن الروبوت هو منتج هندي بحت، وأنه جاهز تقريبا للانطلاق إلى الفضاء بمركبة غير مأهولة.

يذكر أن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، كان قد أعلن في وقت سابق أن الهند ستطلق إلى المدار الأرضي المنخفض مركبة "غاغانيان" (المركبة السماوية) المأهولة، التي تحمل 3 رواد فضاء، وذلك بمناسبة حلول الذكرة الـ 75 لاستقلال البلاد.

المصدر: تاس