علماء روس: كويكب "أبوفيس" قد يصطدم بالأرض

أعلن علماء الفلك الروس من جامعة بطرسبورغ أن كويكب "أبوفيس" قد يصطدم بالأرض خلال الأعوام الـ 50 المقبلة.

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ونقلت قناة "روسيا-24" التلفزيونية عن العلماء قولهم إن هذا الموعد سيصادف تقاطع مسار الكويكب مع مسار الأرض.

وأفاد العلماء كذلك بأن الكويكب سيقترب عام 2029 من الأرض إلى مسافة خطيرة، تقل بمقدار 10 مرات عن المسافة بين الأرض والقمر.

وكان الخبراء في وكالة "ناسا" قد أشاروا في وقت سابق إلى خطر اصطدام الكويكب بالأرض، لكنهم أخطأوا في تحديد موعد الاصطدام.

يذكر أن "أبوفيس" هو كويكب يبلغ قطره 325 مترا، اكتشف عام 2004، ما أثار آنذاك ضجة كبيرة في وسائل الإعلام، عندما أعلن العلماء أن احتمال اصطدامه بالأرض يبلغ 2.7%.

المصدر: فيستي. رو