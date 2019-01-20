بعثة "إكزومارس-2020" تستعد للبحث عن آثار الحياة على المريخ

ويستعد مشروع "إكزومارس-2020" الأوروبي الروسي المشترك لتحقيق بعثته الرئيسة، وهي البحث عن آثار للحياة على المريخ.

وتقوم الوكالة الفضائية الأوروبية لهذا الغرض بتصنيع مسبار وروفر. أما روسيا، فتولت إطلاق المسبار بصاروخها "بروتون-إم" وتصنيع منصة ستُنزل الروفر على سطح المريخ.

ومن أجل الحيلولة دون تكرار حادث تحطم روفر بعثة "إكزومارس-2016" السابقة، قامت شركة "روس تيخ" الروسية بإنتاج غطاء واق خاص مصنوع من المواد المركبة.

شركة لافوتشكين"

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كما أن للبعثة مهمة أخرى هامة، تنحصر في دراسة البيئة المائية والمكونات الكيميائية لتربة المريخ وغلافه الغازي وجوفه على حد سواء، بما في ذلك البحث عن آثار غاز الميثان الذي كان قد اكتشفه مؤخرا روفر "كيوريوسيتي" الأمريكي، في منطقة فوهة "غيلا".

وفيما يتعلق بالماء، فإن رادار "MARSIS" المداري الأمريكي، اكتشف تحت القبعة القطبية الجنوبية للمريخ بحيرة مائية على عمق 1.5 كيلومتر.

يذكر أن صاروخ "بروتون" الروسي الحامل للروفر الأوروبي والمنصة الروسية، سينطلق إلى المريخ، في 25 يوليو عام 2020، ليبلغه في 19 مارس عام 2021.

المصدر: سلاح روسيا