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أول مركبة من نوع "Starliner" تطلق إلى الفضاء قريبا

الفضاء

أول مركبة من نوع
Flickr / NASA HQ PHOTO
المركبة الفضائية Starliner
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أعلن مصدر في قطاع الصواريخ والفضاء أن إطلاق المركبة الفضائية "Starliner" غير المأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية، سيتم هذا العام.

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وقال المصدر إن "مركبة Starliner ستطلق إلى المحطة الفضائية الدولية، في 28 مارس المقبل، والمركبة المأهولة في 27 أغسطس 2019، في إطار اختبارات الطيران".

وأعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" في وقت سابق أنه تقرر إطلاق المركبة "Starliner" وعلى متنها ثلاثة رواد فضاء وهم: إيريك بو ونيكول أونابو مان وكريستوفر فيرغسون من شركة "بوينغ". وتجدر الإشارة إلى أن المركبة الفضائية أنتجتها "بوينغ" بطلب من "ناسا".

أما المركبة الفضائية "دراغون-2" التي تنتجها شركة "سبيس إكس" فسوف تطلق غير مأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية، في 9 فبراير المقبل، والمأهولة في يوليو المقبل، وعلى متنها رائدا الفضاء روبرت بينكين ودوغلاس هيرلي.

المصدر: نوفوستي

 

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