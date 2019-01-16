روسيا تراقب النفايات الفضائية من جنوب إفريقيا

تعتزم مؤسسة "روس كوسموس" الروسية نشر منظومة إلكترونية بصرية في جنوب إفريقيا، خاصة باكتشاف مكونات النفايات الفضائية.

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وأكد مدير إدارة القيادة الاستراتيجية للمؤسسة، يوري ماكاروف، في جلسة رئاسة أكاديمية العلوم الروسية، أن مكونات نظام الإنذار عن الحوادث في الفضاء الكوني القريب تنشر داخل روسيا وخارجها على حد سواء. أما جنوب إفريقيا، فيخطط لنشر عناصر المنظومة فيها نهاية العام الجاري.

وعلاوة على ذلك، فإن البرازيل تسلمت من روسيا منظومة إلكترونية بصرية أخرى ستنشر في مختبر، بيكو دوس دياس.

وقال ماكاروف إن المحطات الروسية الخاصة بمراقبة النفايات الفضائية باتت تعمل في جنوب وغرب الكرة الأرضية.

المصدر: تاس