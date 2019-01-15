إعلان موعد أول رحلة اختبارية لمركبة "دراغون" المأهولة

تقوم مركبة "Crew Dragon" الأمريكية المأهولة بأول رحلة اختبارية لها، في 9 فبراير المقبل، إلا أنها لن تكون مأهولة خلال هذه الرحلة.

إقرأ المزيد

وأفادت بوابة "Rocketlaunch live" الإلكترونية الأمريكية بأن المركبة ستطلق بصاروخ "فالكون-9" من كيب كانافيرال في فلوريدا، مع العلم أن وكالة "ناسا" كانت قد أفادت في وقت سابق، بأن المركبة ستنطلق مطلع فبراير.

وفي مايو عام 2014، كشفت شركة "سبيس إكس" الأمريكية عن مشروع نسخة مأهولة لمركبة "Crew Dragon". ووقعت "ناسا" معها، في سبتمبر من العام نفسه، اتفاقية تصميم وتصنيع المركبة المأهولة المخصصة للقيام برحلات فضائية مأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية.

وأعلنت شركة "سبيس إكس"، في فبراير عام 2017، أنها تعتزم استخدام مركبتها المأهولة الجديدة للقيام برحلات سياحية حول القمر.

المصدر: تاس