مرصد لاسلكي فضائي روسي يعمل ضعف عمره الافتراضي

بعد 8 سنوات من العمل، توقف مرصد "سبيكتر-آر" اللاسلكي الفضائي الروسي عن إرسال الإشارات إلى الأرض، وفشلت محاولات العلماء الروس في إعادة الاتصال به.

وقال مصدر في الصناعة الفضائية الروسية في حديث أدلى به لوكالة "تاس"، إن حاسوبا آليا متوفرا على متن المرصد يمكن أن يؤمن عمله ذاتيا ويغذيه بالكهرباء حتى الخريف المقبل.

وقال يوري كوفاليوف، مدير مشروع "راديو أسترون"، الذي يعد المرصد جزءا لا يتجزأ منه، إنه كان من المقرر أن يدرس المرصد العام الجاري سحبا من البخار المائي في مجرة "NGC 4258".

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فيما أعلن ناطق باسم مؤسسة "روس كوسموس" الروسية الفضائية أن المرصد اللاسلكي الذي تم إطلاقه عام 2011 إلى مسافة تبعد عن الأرض 340 ألف كيلومتر، يدور حول الشمس مثل الأرض، ويرسل من هناك معلومات قيمة عن مكونات الكون ومواصفاته

وكان من المخطط أن يعمل المرصد في مدار الشمس 4 أعوام فحسب، إلا أنه استمر في إرسال معلومات لـ 8 أعوام، بينما توقع علماء الفلك الروس أن السبب في تعطل المرصد يكمن في تراكم الغبار الكوني على أجهزته.

مع ذلك، فلازال علماء الفلك الروس والأجانب يأملون في أن يستعيدوا الاتصال مرة أخرى قريبا.

يذكر أن قطر المرصد الروسي يبلغ 10 أمتار، ووزنه 2.4 طن.

المصدر: تاس