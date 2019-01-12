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مركبة الشحن "بروغريس" ستنفصل عن المحطة الفضائية الدولية

الفضاء

مركبة الشحن
Roscosmos
المحطة الفضائية الدولية
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أعلن مصدر في قطاع الصواريخ والفضاء الروسي أن مركبة الشحن الروسية "بروغريس إم إس-09" سوف تنفصل عن المحطة الفضائية الدولية، في 25 يناير الجاري.

وقال المصدر في حديث لوكالة نوفوستي: "انفصال المركبة (بروغريس إم إس-09) عن وحدة (بيرس) في المحطة الفضائية الدولية من المقرر أن يتم الساعة 15:55 بتوقيت موسكو يوم 25 يناير الجاري".

صفحة الجولات مصورة

وبعد مضي ثلاث ساعات على انفصال المركبة، ستغادر مدارها، وقرابة الساعة 19:54 بتوقيت موسكو، سوف تسقط أجزاؤها التي لم تحترق خلال اختراقها الغلاف الجوي للأرض في ما يسمى "مقبرة المركبات الفضائية"، الواقعة في الجزء الجنوبي للمحيط الهادئ.

يذكر أن مركبة الشحن "بروغريس إم إس-09" كانت قد التحمت بالمحطة الفضائية الدولية، في شهر يوليو 2018 .

المصدر: نوفوستي

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