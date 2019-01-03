"ULA" تطلق صاروخها الثقيل مطلع العام الحالي

أعلنت شركة "ULA" الأمريكية عن نيتها إطلاق "Delta IV-Heavy" الفضائي الثقيل، بعد السادس من يناير 2019.

وذكر بيان صادر عن الشركة أن "إطلاق صاروخ Delta IV-Heavy الذي سيقلع في مهمة لإيصال أقمار صناعية إلى الفضاء، من بينها قمر عسكري أمريكي سري، لن يكون قبل 6 يناير 2019، وعملية الإطلاق ستتم من قاعدة Vandenberg الفضائية في كاليفورنيا".

وكانت "ULA" قد أعلنت سابقا أن إطلاق صاروخ "Delta IV-Heavy" الذي كان من المقرر أن يقلع، في 9 ديسمبر 2018، سيؤجل إلى أجل غير معروف، وأن عملية التأجيل جاءت بسبب مشاكل ظهرت في الاتصال بين الصاروخ ومركز القيادة.

يذكر أن صواريخ "Delta IV-Heavy" تعد اليوم من أثقل الصواريخ الفضائية في العالم، وقادرة على نقل حمولات تزيد عن 28 طنا إلى المدارات الأرضية المنخفضة، وتعتمد عليها الولايات المتحدة في العديد من عمليات إطلاق المركبات والأقمار الصناعية.

المصدر: نوفوستي