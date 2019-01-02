روسيا تدرس إطلاق رواد فضاء "معدلين وراثيا" إلى الفضاء

صرحت نائبة مدير المعهد الروسي للبحوث الطبية والبيولوجية لدى أكاديمية العلوم الروسية، بإمكانية أخذ المواصفات الوراثية لرواد الفضاء بالاعتبار عند إعدادهم للرحلات طويلة الأمد.

وقالت ليودميلا بورافكينا: "تدرس في الوقت الحاضر صحة رواد الفضاء وموارد جسمهم ورد فعلهم على الأوضاع الحرجة. إلا أن العيوب الوراثية لديهم لا تؤخذ بعين الاعتبار عند ترشيحهم للرحلات الفضائية. لكن تلك الأخطاء يمكن تعديلها قبل أن ينطلقوا إلى الفضاء".

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وأضافت الباحثة الروسية أن العوامل الوراثية لا تعد جانبا مدروسا تماما من ناحية علمية. لذلك، فإن موقف العلماء من الأخطاء الوراثية والجينات الفاسدة يجب أن يكون حذرا. وأوضحت قائلة: "لا شك أن الجانب الوراثي يجب أن يؤخذ بالحسبان عند ترشيح رواد الفضاء للرحلات الفضائية. لكن، لا يجوز رفض ضمهم إلى المرشحين في حال العثور على خلل وراثي فاسد في أجسامهم. لذلك يستحسن أن يحذف هذا الجين أو يعدّل".

وقالت بورافكينا إن العلماء الروس يعتزمون إجراء تجارب على الحيوانات أولا، ثم الانتقال إلى تطبيق النتائج على الرواد قبل إطلاقهم إلى الفضاء.

المصدر: تاس