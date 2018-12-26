شركة روسية تعلن عزمها إنشاء قاعدة فضائية في مدار الأرض

تبدأ شركة "إس 7 سبيس" الروسية الخاصة تحقيق مشروع من شأنه إنشاء قاعدة فضائية في مدار الأرض، ستستخدم في المستقبل للقيام برحلات فضائية إلى المريخ.

وجاء في بيان نشرته الشركة في صفحتها على فيسبوك أنها تبدأ العمل على تحقيق مشروع "القاعدة الفضائية المدارية"، وتقترح الاستفادة من كل الخبرات الغنية التي تراكمت في قطاع الفضاء الروسي في تحقيق الرحلات الفضائية المأهولة طويلة الأمد.

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وأفادت الشركة بأنها تدعو الشركات الحكومية والخاصة وشركات المبتكرات الطموحة إلى التعاون معها. وقالت إن الهدف العظيم المطروح أمامها سيحفز جميع الجهات المشاركة في المشروع على تطوير التكنولوجيا وإقامة الشراكة بين المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة، وسيضمن الطلب على قطاع الفضاء الروسي في المسيرة العالمية الرامية نحو غزو الفضاء الكوني.

ونشرت شركة "إس 7 سبيس" في صفحتها على فيسبوك أيضا مقطع فيديو، يسلط الضوء على فقرات رئيسة لبرنامجها الفضائي، حيث يخطط لإطلاق الصواريخ من قاعدة "المنصة البحرية العائمة" الفضائية التي تمتلكها الشركة الروسية، ونقل الحمولة إلى القاعدة الفضائية المدارية المستقبلية لإطلاقها إلى المريخ لاحقا.

المصدر: تاس