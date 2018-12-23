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رائد فضاء أمريكي يتعلم المشي مجددا بعد عودته إلى الأرض

الفضاء

رائد فضاء أمريكي يتعلم المشي مجددا بعد عودته إلى الأرض
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نشر رائد الفضاء الأمريكي، درو فيستيل، الذي قضى 197 يومًا في المحطة الفضائية الدولية، مقطع فيديو عن تدربه من جديد على المشي بعد عودته إلى الأرض.

ونشر فيستيل على حسابه في تويتر، فيديو ظهر ممثل "ناسا"، وهو يحاول السير وسط مجموعة من الأشخاص.

وقال درو فيستيل، إنه بعد الإقامة الطويلة في المحطة الفضائية الدولية، كان عليه أن يتعلم المشي وأن يتعود على جاذبية الأرض.

وتظهر اللقطات أن فيستيل عانى في البداية بعض الصعوبة في المشي وكانت خطواته مضطربة وتفتقد للثقة وغالبا ما كان يميل على هذا الجنب أو ذاك، فيما حاول مرافقوه حمايته من السقوط.

وفي تغريدته، بعث فيستل، بتحياته لأعضاء طاقم المركبة الفضائية سويوز MS-09 ، التي عادت إلى الأرض وهبطت في كازاخستان يوم 20 ديسمبر.

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وقال: "في الخامس من أكتوبر، كنت أبدو بهذا الشكل. آمل أن يشعر أفراد الطاقم الذي عاد برفقتي إلى الأرض مؤخرًا بتحسن كبير".

المصدر: لينتا رو

 

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