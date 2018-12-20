هبوط مركبة "سويوز إم إس-09" الروسية بنجاح في كازاخستان

هبطت المركبة الفضائية "سويوز إم إس-09" بنجاح في سهوب كازاخستان وعلى متنها ثلاثة رواد فضاء هم، الروسي سيرغي بروكوبيف، والألماني ألكسندر هيرست، والأمريكية سيرينا أونيون تشنسيلور.

وهبط الرواد بنجاح في المكان والوقت المقررين، دون حصول أي مشاكل.

ويحمل الرواد معهم إلى الأرض المعلومات والعينات اللازمة لإكمال التحقيق الذي تجريه مؤسسة "روس كوسموس"، والجهات الفضائية الروسية المعنية بالكشف عن سبب الثقب الذي اكتشف في المركبة "سويوز إم إس-09" في 30 أغسطس الماضي.

ومن المحتمل العثور في هذه العينات التي جمعها رائدا الفضاء سيرغي بروكوبيف وأوليغ كونينينكو عند خروجهما إلى الفضاء المفتوح، على شوائب وعينات تساعد في تحديد ما إذا كان الثقب قد حدث بفعل فاعل، كما سيتم البحث عن آثار المثقب المستخدم في إحداث الثقب المذكور.

إقرأ المزيد

ورغم كثافة الضباب في منطقة هبوط الكبسولة الفضائية بالرواد، إلا أن فرق الإنقاذ تمكنت من تحديد مكان هبوطها وإخراج رواد الفضاء الثلاثة منها سالمين حيث سترسل العينات التي جلبوها مغلقة ومختومة إلى مؤسسة "إينيرغيا" المنتجة للمركبة الروسية التي تم الكشف عن الثقب فيها.

كما سترسل الغضاريف البشرية والغدة الدرقية للفئران التي طبعت في الفضاء بطابعة بيولوجية ثلاثية الأبعاد إلى المعاهد المختصة لدراستها.

المصدر: نوفوستي