تثبيت جهاز قياس شدة الزلازل على سطح المريخ

نجح مسبار "إنسايت" في تثبيت جهاز لقياس شدة الزلازل على سطح الكوكب الأحمر، وحصل على معلومات أولية عن بنية باطنه.

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ويقول بروس براندت، المشرف على مهمة المسبار: "لم تكن أهمية تثبيت هذا الجهاز أقل من وصول المسبار إلى الكوكب وهبوطه على سطحه، لأنه أهم آلة للمسبار، فنسبة 75% من المهام العلمية ترتبط به. ونحن الآن بانتظار استلام بوادر معطياته".

ويشير براندت إلى أن المهندسين يقومون بمعايرة أجهزة استشعار قياس الزلازل، ويستعدون لاستقبال أول البيانات التي سيرسلها المسبار.

أما جهاز الرادار اللاسلكي "RISE"، فقد بدأ فعلا بمراقبة حركة محور دوران الكوكب في المدار. ومن المفترض أن تساعد هذه المعلومات على معرفة شكل باطن الكوكب وكيف فقد مجاله المغناطيسي.

المصدر: نوفوستي