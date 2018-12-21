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"سبيس إكس" تؤجل للمرة الثالثة إطلاق قمر صناعي متطور

الفضاء

SpaceX via AP
صاروخ "فالكون 9"
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أجلت شركة "سبيس إكس" الأمريكية الخاصة، للمرة الثالثة على التوالي خلال الأيام الماضية، إطلاق صاروخ "فالكون 9" الذي يحمل قمرا صناعيا للملاحة الفضائية من الجيل الثالث.

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وأعلنت الشركة عن تأجيل الإطلاق على تويتر، يوم الخميس 20 ديسمبر. وأوضحت أن إلغاء إطلاق الصاروخ جاء هذه المرة لظروف الطقس السيئة، فيما تدرس الشركة تحديد موعد جديد لإطلاق الصاروخ.

يذكر أن صحيفة "Air Force Times" الأمريكية نقلت عن مصدر لها في شركة "لوكهيد مارتن" المصنعة للقمر الصناعي، أن سلاح الجو الأمريكي سيطلق قمر "جي بي إس" صناعي من الجيل الثالث، يمتلك قدرة فائقة على مقاومة التشويش.

المصدر: تاس

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