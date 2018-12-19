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أمريكا تطلق أول قمر صناعي للملاحة الفضائية من الجيل الجديد

الفضاء

أمريكا تطلق أول قمر صناعي للملاحة الفضائية من الجيل الجديد
Blueshift Universe.nasa.gov
الأقمار الصناعية للملاحة الفضائية
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يطلق سلاح الجو الأمريكي أول قمر صناعي للملاحة الفضائية من الجيل الجديد، اليوم الأربعاء، بواسطة صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" الخاصة.

وقالت صحيفة "Air Force Times" الأمريكية نقلا عن مصدر لها في شركة "لوكهيد مارتن"، إن سلاح الجو سيطلق قمر "جي بي إس" صناعيا من الجيل الثالث، يمتلك قدرة فائقة على مقاومة التشويش.

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وقال مصممو القمر الصناعي الجديد إنه لا يؤمن قدرة مقاومة التشويش فحسب، بل ويضمن دقة فائقة في تحديد الإحداثيات، حيث لا تتجاوز نسبة الخطأ في مستقبلات "جي بي إس" المدنية 1-3 أمتار في حال الرؤية الجيدة، مع العلم أن الخطأ في الأقمار الصناعية المستخدمة حاليا يتراوح بين 3 و10 أمتار. أما الخطأ بالنسبة للاستخدامات العسكرية فيقل عن ذلك.

وسيطلق على أقمار الجيل الثالث اسم "فيسبوتشي" تكريما للباحث "أميرغو فيسبوتشي".

وقالت وزيرة سلاح الجو الأمريكي، هيذر ويلسون، إن الولايات المتحدة اتخذت موقفا جادا من خطورة السلاح الروسي والصيني المضاد للأقمار الصناعية على أنظمة الملاحة الفضائية الأمريكية. لذلك اتخذ قرار حسب، ويلسون، بإطلاق 10 أقمار صناعية للملاحة الفضائية من الجيل الثالث أعوام 2019-2023. أما أعوام 2026-2034، فستشهد إطلاق 22 قمرا صناعيا من هذا النوع.

المصدر: تاس

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