الخبراء الروس يطورون نظاما غذائيا خاصا بالبعثة القمرية

طور الخبراء في المعهد الروسي للبحوث الطبية والحيوية نظاما غذائيا لرواد الفضاء الذين سيشاركون في البعثة القمرية الروسية القادمة.

وقال رئيس قسم أغذية رواد الفضاء في المعهد، ألكسندر أغورييف، إن النظام الغذائي للبعثة القمرية جاهز. ويضم مواد غذائية لها مواصفات نشطة ومقاومة للأشعة الكونية.

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وقال رئيس قسم الطب الإشعاعي في المعهد، أندريه شتامبيرغ، إن المركبة الفضائية تتعرض بعد خروجها من الحقل المغناطيسي للأرض لتأثير الأشعة الكونية الضارة. وحسب المعلومات المتوفرة لدى العلماء، فإن الأشعة الكونية حتى بجرعات بسيطة، تؤثر سلبا على الجهاز العصبي للإنسان، وتلحق أضرارا بذاكرته الفراغية وقدرته على التوجه.

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وقال أغورييف، إن الرحلة الفضائية إلى القمر تجري في ظروف تكيف جسم الإنسان على انعدام الجاذبية الذي يستغرق عادة من يومين إلى 10 أيام. لذلك، فإن المأكولات التي يتناولها رواد الفضاء ستكون متجانسة وذات طعم محايد.

وعلاوة على ذلك، فإن رواد الفضاء العاملين على سطح القمر سيحتاجون إلى كميات كبيرة من البروتين، والذي ستزيد نسبته عما هي عليه في النظام الغذائي لرواد الفضاء العاملين في المحطة الفضائية الدولية. أما نسبة الدهون في جسم رائد الفضاء فيجب أن تنخفض.

المصدر: تاس