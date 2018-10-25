ناسا تدعو رئيس "روس كوسموس" لزيارة أمريكا

تلقى رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، دعوة من وكالة ناسا لزيارة الولايات المتحدة أوائل العام المقبل.

وأوضحت المتحدثة باسم رئيس وكالة ناسا، ميغان باورز، أنه "لم يتم تحديد موعد زيارة المسؤول الروسي إلى أمريكا، لكن رئيس ناسا عازم على أن يشترك مع روغوزين في منتدى مفتوح يتعلق بشؤون الفضاء، ومن المرجح أن يعقد هذا المنتدى في أمريكا مطلع العام المقبل".

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وأشارت باورز إلى أن حكومة الولايات المتحدة ستسمح للمستثمرين بالتواصل مع المسؤول الروسي بشكل مباشر، والتفاعل معه فيما يتعلق بشؤون الفضاء. وأكدت على أن بلادها تدعم دوما مهمات استكشاف الفضاء للأغراض السلمية.

وتأتي تلك التصريحات بعد أيام من إعلان رئيس بعثة محطة الفضاء الدولية في وكالة الفضاء الأمريكية، كيني تود، أن "ناسا" فخورة بتعاونها مع"روس كوسموس" الروسية واستمرار تطور التعاون بين موسكو وواشنطن في مجال الفضاء.

المصدر: لايف. رو