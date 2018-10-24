رئيس "ناسا": طاقمنا سيستقل "سويوز" الروسي إلى الفضاء في ديسمبر

أعلن جيم برايدنستاين رئيس وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن الوكالة تخطط لإرسال طاقمها إلى محطة الفضاء الدولية بواسطة "سويوز" الروسي، في شهر ديسمبر المقبل.

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وقال برايدنستاين في اجتماع المجلس الوطني للفضاء الذي يرأسه نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس: "تقوم ناسا بتجميع قواها ونقوم بتنفيذ خطط جديدة، ونستعد لإطلاق جديد. فخلال شهر ونصف، سيتم إطلاق عدة صواريخ روسية، ونحن نخطط بالتأكيد لإرسال طاقمنا في شهر ديسمبر المقبل بواسطة الصاروخ الروسي (سويوز) إلى محطة الفضاء الدولية".

وأشار برايدنستاين إلى أن الأسبوع الذي وقع فيه حادث "سويوز" الروسي كان "قاسيا"، وحسب قوله، فإنه "على الرغم من أن هذا الإطلاق لم يكن ناجحا، إلا أنه كان الأنجح بين الإطلاقات الفاشلة". وأضاف أن "نيك هيغ وأليكسي أوفتشينين عادا إلى الأرض سالمين، وهما متحمسان للذهاب بأسرع وقت إلى المحطة الفضائية الدولية، ونحن نشكرهما على هذا الحماس".

يذكر أن مصدرا في قطاع الصواريخ والفضاء الروسي، أعلن أن أول إطلاق لصاروخ النقل "سويوز إف غي" إلى المحطة الفضائية الدولية، بعد حادث 11 أكتوبر، سيكون يوم 18 نوفمبر المقبل.

المصدر: نوفوستي