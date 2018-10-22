مصدر: استئناف إطلاق "سويوز" في 25 أكتوبر الجاري

أعلن مصدر في مطار بليسيتسك الفضائي أن أول إطلاق للصاروخ الناقل "سويوز-2" سيتم يوم 25 أكتوبر الجاري.

وقال المصدر في حديث لوكالة "إنترفاكس" الروسية إن أجواء مطار بليسيتسك ستكون مغلقة من الساعة 1:00 ليلا إلى الساعة 6:00 صباحا (بتوقيت موسكو)، يوم 25 أكتوبر الجاري.

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وسيحمل صاروخ "سويوز-2" قمرا اصطناعيا لوزارة الدفاع الروسية. وسيكون هذا الإطلاق الأول لصاروخ من نوع "سويوز" بعد حاث صاروخ النقل "سويوز-إف غي" الذي وقع، في 11 أكتوبر الجاري، عقب إطلاقه من مطار بايكونور الفضائي. وفي حال لم يتم إطلاق الصاروخ في الموعد المقرر، ستتم عملية الإطلاق في اليوم التالي 26 أكتوبر.

يذكر أنه من المتوقع أن تعلن نتائج التحقيق بحادث "سويوز-إف غي" مع التوصيات، يوم 30 أكتوبر الجاري.

المصدر: إنترفاكس