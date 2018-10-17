"روسكوسموس": طاقم "سويوز" لن يتغير وسينطلق إلى الفضاء بأسرع وقت

قررت شركة "روس كوسموس" الروسية إبقاء طاقم مركبة "سويوز إم إس -10" بقوام الروسي، أليكسي أوفتشينين، والأمريكي، نيك هيغ، وإرسالهما إلى المحطة الفضائية الدولية بأسرع وقت ممكن.

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وفي مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأربعاء، في مركز إعداد رواد الفضاء بضواحي موسكو، قال مدير الرحلات الفضائية المأهولة في الشركة، سيرغي كريكاليوف، إن فردي طاقم المركبة واجها تجربة جيدة بعد تشغيل نظام آمان مركبة "سويوز" الذي أعادهما إلى الأرض. وليست هناك أية مسببات طبية من شأنها تأخير رحلتهما القادمة أو تغيير الطاقم.

وأوضح قائلا: "نعتزم إبقاء الطاقم كما هو وإرساله في أقرب وقت، الأمر الذي نراه معقولا من وجهة نظر برنامج الرحلات الفضائية المأهولة. وربما سنضيف أحدا إليه".

واستطرد، كريكاليوف، قائلا إن "فردي الطاقم تلقيا دورات تدريبية ممتازة، ولديهما تنسيق جرى اختباره خلال الحادث الفضائي. وليس هناك أي مسبب يمكن أن يمنعهما من مواصلة الرحلات الفضائية".

المصدر: تاس