اكتشاف نجم فتي تدور حوله كواكب عملاقة

عثر علماء من جامعة كامبريدج البريطانية على نجم فتي تدور حوله 4 كواكب عملاقة غريبة، يمكن مقارنة أحجامها بالمشتري وزحل.

واستطاع العلماء بذلك لأول مرة تسجيل تكتل كبير كهذا للأجرام الفضائية داخل منظومة واحدة.

وجاء على موقع الجامعة أن النجم الفتي المذكور اكتشفه علماء الفلك منذ فترة، إذ يضم ما يسمى بـ "المشتري الساخن" باعتباره كوكبا ضخما قريبا من النجم.

واستخدم فريق من العلماء مرصد "ALMA" اللاسلكي الحديث. واستطاعوا أن يكتشفوا بواسطته 3 كواكب أخرى في تلك المنظومة النجمية، يزيد حجم أحدها عن حجم المشتري 10 أضعاف.

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وقال العلماء إن سن النجم الذي أطلق عليه "CI Tau" بلغ مليوني عام، ما يعتبر عمرا صغيرا من وجهة نظر علم الفلك. ويبعد عن الأرض 500 سنة ضوئية.

كما أضاف العلماء أن قرصا من الغبار والجليد يدور حول النجم. ويعد القرص أساسا لتشكل كواكب جديدة وأقمارها، وكذلك كويكبات وغيرها من الأجرام الفضائية.

ويقع أقرب كوكب من نجم "CI Tau" على مسافة يمكن مقارنتها بتلك التي تفصل عطارد عن الشمس. أما أبعد الكواكب فيقع على مسافة تزيد عن 3 أضعاف المسافة بين الشمس ونبتون.

ويدرس العلماء في الوقت الحاضر منظومة نجم "CI Tau" لتلقي المزيد من المعلومات عن خصائص كواكبها وكيفية نشوئها. وما لفت أنظار علماء الفلك، المسافة الكبيرة جدا التي تفصل بين مدارات الكواكب التي تشكل منظومة نجم "CI Tau" الفتي.

ونوّه العلماء إلى أن 1% فقط من النجوم تحتوي تشكيلتها على كواكب مثل "المشتري الساخن"، مع العلم أن عمر غالبيتها أكبر بكثير من عمره.

المصدر: تاس