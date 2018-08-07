رصد موجات "قاتلة" تنبعث من قمر المشتري "غانيميد"

رصد علماء الفلك موجات "استثنائية" ومكثفة خرجت من قمر المشتري غانيميد، أقوى بمليون مرة مما هي عليه على الأرض، ويمكن أن تسبب تأثيرات كارثية على الأجهزة الفضائية.

وعلى الأرض، يمكن الاستماع إلى الموجات الكهرومغناطيسية حول الكوكب كما لو أنها زقزقة خفيفة لطيور الصباح، والتي تسمى "جوقة الموجات"، ويمكن أن تسبب أضواء قطبية مذهلة، ولكن يمكنها أيضا إنشاء إلكترونات "قاتلة" باستطاعتها تدمير المركبات الفضائية.

ورصد العلماء موجات حول قمر المشتري، أقوى بمليون مرة مما هي عليه على كوكبنا وأكثر قوة بـ100 مرة من متوسط جوقة الموجات لقمر المشتري "أوروبا" .

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وجرى هذا الاكتشاف باستخدام المركبة الفضائية "Galileo Probe"، التي أجرت مسحا شاملا لبيئة الموجات في المشتري.

وقال المعد الرئيسي للدراسة يوري شبيريتس، إن "هذه الملاحظة المدهشة والمثيرة تظهر أن القمر ذا المجال المغناطيسي يمكن أن يخلق مثل هذه الكثافة الهائلة في قوة الموجات"، مشيرا إلى أن جوقة الموجات هذه ربما تتسبب جزئيا في المجال المغناطيسي المكثف للمشتري، وهو أقوى نظام مغناطيسي في المجموعة الشمسية وأكثر قوة بـ20 ألف مرة من الأرض.

المصدر: إنديبندنت