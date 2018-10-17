رائد فضاء أمريكي: "سويوز" الروسية معجزة هندسية!

وصف رائد الفضاء الأمريكي، نيك هيغ، المركبة الفضائية الروسية "سويوز" بأنها معجزة هندسية، وأن الحادث الذي وقع هو خير تأكيد على ذلك.

وقال هيغ في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية، إنه مع وصوله إلى مدينة زفيوزني بعد حادث الصاروخ "سويوز-إف غي"، "لاحظ دميتري روغوزين رئيس مؤسسة (روس كوسموس) أني أشعر بالبرد وليس لدي سترة، فنزع سترته ووضعها على أكتافي لبرودة الجو حينها. وأضاف موضحا، لم أكن أتوقع العودة إلى هنا.. لذلك لم تكن معي الملابس اللازمة".

وأضاف قائلا: "الروس يلتزمون بأمن وسلامة الطاقم.. وهم ملتزمون بضمان أمنهم وصحتهم. وليس لدي أي سبب للشك في ذلك".

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وتابع رائد الفضاء الأمريكي حديثه بالقول: "خلال الحادث، قدم لي رائد الفضاء الروسي أليكسي أوفتشينين ذو الخبرة الواسعة مساعدة كبيرة".

كما أشار رائد الفضاء الأمريكي إلى أن "سنوات الإعداد الطويلة ساعدت في التعامل بصورة صحيحة مع الوضع الطارئ". وأكد هيغ أنه مستعد لرحلة فضائية جديدة دون النظر إلى فشل المحاولة الأولى بسبب خلل في الصاروخ الناقل "سويوز- إف غي"، ما تسبب في عدم إيصال المركبة "سويوز إم إس-10" إلى مدارها المقرر.

يذكر أن رائد الفضاء نيك هيغ عاد إلى مدينة هيوستن في الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي