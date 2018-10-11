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مشهد مثير للعواصف الشديدة في أضخم كواكب المجموعة الشمسية

الفضاء

مشهد مثير للعواصف الشديدة في أضخم كواكب المجموعة الشمسية
Reuters NASA
كوكب المشتري
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كشف مسبار جونو التابع لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا، النقاب عن مشهد مذهل لدوامات نصف الكرة الجنوبي للمشتري، خلال تحليقه الأخير بالقرب من الكوكب.

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وتوضح اللقطات العواصف الضخمة المستعرة والدوامات الشاسعة التي تغمر الكوكب من منظور جديد، وقالت ناسا: "التقطت الصور المحسّنة بالألوان في الساعة 7:31 مساء بتوقيت المحيط الهادئ (الساعة 2:31 صباحا بتوقيت غرينيتش)، في 6 سبتمبر 2018، عندما قامت المركبة الفضائية بتحليقها الـ15 بالقرب من كوكب المشتري".

وفي ذلك الوقت، كان جونو على بعد 89500 كلم من قمم الكوكب السحابية، فوق خط العرض الجنوبي في حوالي 75 درجة.

وأنشأ العالم جيرالد آيشستاد هذه الصورة باستخدام بيانات من تصوير كاميرا "JunoCam" المثبتة على متن المركبة الفضائية.

وركزت الصور السابقة للمركبة الفضائية بشكل كبير على العواصف داخل نصف الكرة الشمالي للمشتري. وفي وقت سابق من هذا العام، وافقت ناسا على تحديث عمليات جونو العلمية، مع استمرار تشغيله حتى يوليو 2021، وتحليل البيانات وأنشطة إغلاق البعثة حتى 2022.

NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstädt

ويوفر هذا التعديل 41 شهرا إضافيا في المدار حول المشتري، ما يمكن جونو من تحقيق أهدافه العلمية الأساسية، وفقا لوكالة ناسا.

المصدر: ديلي ميل

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