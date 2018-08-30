مركبة جونو ترصد إعصارا مذهلا على سطح المشتري! (صور)

التقطت مركبة جونو الفضائية التابعة لوكالة ناسا مشهدا جديدا يصور عاصفة كبيرة مستعرة على كوكب المشتري.

وتكشف اللقطات الزمنية التفاصيل المعقدة للسطح الرخامي للكوكب الغازي العملاق، كما تصور العديد من "ملامح الغلاف الجوي المميزة" للكوكب، بما في ذلك الدوامات في شمال الحزام الشمالي المعتدل، وفقا لناسا.

ومن اليسار إلى اليمين، تم تصوير سلسلة من الصور في 16 يوليو الماضي، حيث قامت مركبة جونو بتحليقها "القريب" الرابع عشر حول المشتري.

NASA

ويمكن رؤية إعصار ضخم في يسار الكوكب على الصورة الأولى، حيث تتدفق الرياح في الاتجاه المعاكس للتدفق حول منطقة الضغط المنخفض، كما يمكن رصد العاصفة نفسها، التي يطلق عليها اسم N5-AWO، تتحرك بسرعة أعلى نسبيا في الصورتين: الثانية والثالثة، حيث تنتقل بسرعة عبر سطح كوكب المشتري.

إقرأ المزيد

أما في أسفل الصورتين الثانية والثالثة، فيمكن رؤية عاصفة أخرى تعرف باسم "البقعة الحمراء الصغيرة"، ويعتبر هذا الحدث الجوي الضخم، ثالث أكبر عاصفة على الكوكب الغازي، حيث تمتد مسافة 6 آلاف كم.

ويشكل الشريط البرتقالي المائل إلى الحمرة، والذي يتم عرضه بشكل بارز في الصورتين الرابعة والخامسة، حزام الشمال المعتدل المميز بالدوامات النفاثة في الغلاف الجوي.

والتقطت كاميرا مركبة جونو الصور الفوتوغرافية، بينما كانت على ارتفاع يتراوح بين 25300 و6200 كم، من قمم سحب كوكب المشتري.

يذكر أن مركبة جونو الفضائية تدور حول المشتري منذ عام 2016، في مهمة لجمع بيانات الغلاف الجوي الغامض.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، استُخدمت البيانات المأخوذة من المركبة الفضائية لحل لغز طويل الأمد، يكمن في النطاقات الملونة المميزة للعملاق الغازي.

المصدر: ديلي ميل