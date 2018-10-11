ناسا تنوي إرسال روبوتات إلى قمر المشتري

أعلن رئيس وكالة "ناسا" الأمريكية، جيم برايدنستاين، أن ناسا تعتزم إرسال روفرات لدراسة قمر المشتري يوروبا في المستقبل.

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وقال برايدنستاين أثناء إلقائه محاضرة أمام طلاب جامعة موسكو الحكومية: "نركز في المرحلة الراهنة على البعثات القمرية. أما القمر يوروبا فقد نستهدفه عن طريق إرسال روفرات وروبوتات". وأضاف أن الكونغرس الأمريكي أيضا يعتبر يوروبا هدفا جديرا بالدراسة.

أما ما يتعلق بتحقيق البرنامج القمري الأمريكي، فقال برايدنستاين، إن الولايات المتحدة عاجزة عن إنشاء محطة قمرية مدارية بمفردها، ودعا روسيا إلى الانضمام إلى المشروع القمري الأمريكي.

من جهته، قال رئيس شركة "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، في كلمة ألقاها في الجامعة: "نعوّل على أن روسيا والولايات المتحدة ستتفقان على التعاون في استصلاح الفضاء البعيد. وسنبذل من جانبنا كل ما في وسعنا كيلا يتدخل الساسة في التعاون بين البلدين في مجال الفضاء".

المصدر: تاس