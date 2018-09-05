أكاديمية العلوم الروسية: دراسة أقمار المشتري من أولويات علمائنا

لم يستبعد أناطولي بتروكوفيتش، نائب رئيس المعهد الروسي للدراسات الفضائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، العثور على أشكال بدائية للحياة في أقمار المشتري وزحل.

وخلال كلمة ألقاها في مؤتمر "آفاق غزو الفضاء" الذي عقد بمناسبة حلول الذكرى الـ110 لولادة مصمم محركات الفضاء السوفيتي الشهير، فالنتين غلوشكو، قال بتروكوفيتش إن دراسة أقمار المشتري وزحل يجب أن تصبح مهمة للعلماء الروس في العقد القادم. وأضاف قائلا إن دراسة تلك الأقمار هي أولويات العلم الروسي الذي يبحث مشاريع بهذا الشأن.

وأعاد العالم الروسي إلى الأذهان أن أقمار المشتري وزحل عبارة عن عوالم باردة جدا حيث تبلغ سماكة الجليد عشرات الكيلومترات.

إقرأ المزيد

ونوّه إلى وجود الماء ومنابع ساخنة تحت الجليد. وقال إن هناك إمكانية للعثور على أشكال بدائية للحياة.

وعلاوة على ذلك، شدد العالم الروسي على ضرورة إيجاد سبل لإعادة المسابير التي سترسل إلى أقمار المشتري وزحل، مشيرا إلى أن تلك مهمة في غاية الصعوبة.

المصدر: تاس