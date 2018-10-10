"بايكونور" تتحضر لإطلاق مركبة فضائية جديدة

أعلن القائمون على قاعدة "بايكونور" الفضائية أنهم بدأوا بثبيت الصاروخ الذي سيحمل مركبة "سويوز إم إس-10" إلى الفضاء على منصة الإطلاق.

وأوضح البيان الصادر عن القاعدة أن "عملية إطلاق مركبة (سويوز إم إس-10) على متن صاروخ (سويوز إف جي) من المفترض أن تجري، في 11 أكتوبر الجاري، وقد خضعت المركبة والصاروخ للفحوصات اللازمة تفاديا لوقوع أية حوادث".

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ومن المفترض أن تحمل هذه المركبة إلى المحطة الفضائية الدولية رائدي الفضاء الروسي أليكسي أوفتشينين، والأمريكي نيك هيغ، بالإضافة إلى مواد غذائية، ومستلزمات بحثية وعلمية للعمل على المحطة، وطابعة ثلاثية الأبعاد سيستخدمها الرواد الروس على متن المحطة لإجراء التجارب، بما في ذلك استنساخ الأعضاء الحية.

ويأتي إطلاق الدفعة الجديدة من رواد الفضاء على متن هذه المركبة، بعد أيام من عودة مركبة "سويوز إم إس-8" إلى الأرض، وعلى متنها رائدا فضاء تابعين لناسا، ورائد فضاء روسي.

المصدر: فيستي