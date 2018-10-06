جهاز روسي يكتشف جليدا مائيا في المريخ

عثر الجهاز الروسي "FREND" المثبت على متن المركبة الفضائية "TGO" للبعثة الروسية الأوروبية المشتركة "EkzoMars-2016"، على جليد مائي في المناطق الاستوائية للمريخ.

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وقال إيغور ميتروفانوف، رئيس قسم في معهد بحوث الفضاء، في المؤتمر العلمي المنعقد في موسكو، المكرس للذكرى 61 لإطلاق أول قمر اصطناعي إلى الفضاء: "قد يحتوي هذا الشكل من الماء على جليد حر عند الحطام الصخري، ليس فقط في مناطق خطوط العرض فوق 60 درجة، بل وأيضا دون خط الاستواء".

ووفقا للمعطيات التي عرضها ميتروفانوف، فإن الجليد موجود في منطقتين تحت خط عرض 30 درجة في النصف الشمالي للكوكب الأحمر.

ووعد ميتروفانوف بتقديم بيانات في السنة المقبلة عن سمك طبقات الجليد في المريخ، مشيرا إلى أن العلماء يملكون فقط 10% من البيانات التي بمستطاع الجهاز قياسها.

المصدر: نوفوستي