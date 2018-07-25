// 26.06.2018 по тикету 15478
العثور على أول بحيرة سائلة على كوكب المريخ
WSVN 7News
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تمكن العلماء من العثور على بحيرة ضخمة من المياه المالحة، في عمق كوكب المريخ وهو ما يحيي من جديد إمكانية العثور على حياة على "الكوكب الأحمر".
وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، تلقى العلماء على مدار 3 سنوات إشارات رادار من المركبة الفضائية "مارس إكسبريس"، التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، انبعثت من منطقة قريبة من القطب الجنوبي على كوكب المريخ.
وتشير نتائج الإشارات، إلى وجود خزان يبلغ طوله 20 كيلومترا، ويقع تحت الجليد، الذي تبلغ سماكته نحو 1.5 كيلومتر.
ولكن لم يحدد الباحثون في دراستهم، ما إذا كان الاكتشاف عبارة عن بركة تحت الأرض أو مجرد طبقة من الرواسب الطينية.
المصدر: apnews
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