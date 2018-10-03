مسبار "هيابوسا-2" يرسل روبوتا آخر إلى كويكب "ريوغو"

انفصل روبوت "MASCOT" بنجاح عن مسبار"هيابوسا-2" الياباني الذي يسبح حاليا في الفضاء بالقرب من كويكب "ريوغو"، ليتجه نحو الكويكب ويهبط على سطحه.

وقالت وكالة "JAXA" اليابانية للبحوث الجوية والفضائية، إن الروبوت الصغير مكعب الشكل بوزن 10 كيلوغرامات، مزود بكاميرا عريضة الزاوية ومجهر لدراسة مكونات ومواصفات صخور الكويكب. كما تم تزويده بأجهزة قياس درجة الحرارة ومواصفات المجال المغناطيسي في الكويكب. وتجري تغذيته الكهربائية بواسطة بطارية يمكن أن تعمل خلال 16 ساعة دون أن تشحن.

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وأرسلت الوكالة اليابانية، في سبتمبر الماضي، روبوتين إلى الكويكب، قاما بتصوير سطح "ريوغو" الصخري. أما روبوت "MASCOT" فيتوقع أن يهبط في قسم آخر من الكويكب ويدرسه، الأمر الذي سيمكّن الخبراء اليابانيين من تحديد الموقع النهائي لهبوط مسبار "هيابوسا-2" على سطح "ريوغو".

يذكر أن المسبار الياباني "هايابوسا-2" كان قد أطلق إلى الفضاء في ديسمبر 2014، وتنحصر مهمته في أخذ عينات من صخور وتراب كويكب ريوغو ومن ثم العودة إلى الأرض.

وقطع المسبار بعد إطلاقه مسافة 3.2 مليار كيلومتر، ليصبح على بعد 20 كلم فقط من الكويكب.

المصدر: تاس