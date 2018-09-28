صاروخ "أنغارا-5A" الروسي يلقى إقبالا واسعا قبل انطلاقه

أعلن مركز "خرونيتشيف" الروسي للصناعات الفضائية أنه تلقى عروضا جديدة لاستخدام صاروخ "أنغارا-5A" الثقيل، في نقل حمولات تجارية إلى الفضاء.

وذكر البيان الصادر عن المركز أن أحد العقود التي تم توقيعها مؤخرا يتعلق باستخدام "أنغارا-5A" لنقل قمر "شعاع-5" الروسي إلى الفضاء، والذي طورته شركة "Reshetnev" ليكون قمر اتصالات واستشعار عن بعد.

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كما أشار البيان إلى أن "Reshetnev" وقعت عقدين إضافيين أيضا لاستخدام هذا النوع من الصواريخ، لنقل أقمار أخرى إلى الفضاء، فضلا عن أن عددا من الدول الأجنبية تجري مباحثات مع روسيا لإطلاق أقمارها باستخدام "أنغارا-5A".

يذكر أن صواريخ "أنغارا" التي ينتجها مركز "خرونيتشيف"، هي أول صواريخ ثقيلة بدأت تصنع في روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وتستخدم نماذج هذه الصواريخ لإيصال مختلف الحمولات إلى المدارات الفضائية القريبة والبعيدة.

المصدر: فيستي