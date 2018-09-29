"ناسا" تعلن عن دورها في مشروع المحطة المدارية للقمر

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، في ردها على سؤال من وكالة نوفوستي الروسية للأنباء، عن دورها الريادي في مشروع إنشاء المحطة المدارية للقمر "Gateway".

وقالت الوكالة إن محطة Gateway ستبنى بجهود دول عديدة بإشراف وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، وحاليا تجري نقاشات بشأن مشاركة وكالات الفضاء الأخرى بما فيها الشركاء في المحطة الفضائية الدولية، في إنشاء المحطة، مع العلم أن الصورة النهائية للمشروع لم تكتمل إلى الآن.

إقرأ المزيد

وأشار ممثلو "ناسا" إلى أن "الوكالة تستمر في العمل مع ممثلي قطاع الصناعات في الولايات المتحدة والشركاء الدوليين بشأن هيكل Gateway، الذي يجب أن يسمح بإرسال بعثة مأهولة إلى المحطة يمكنها العمل والعيش فيها".

وتجدر الإشارة إلى أنه في سبتمبر 2017 وقعت مؤسسة "روس كوسموس" و"ناسا"، على هامش مؤتمر رواد الفضاء المنعقد في أستراليا، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في إنشاء محطة دولية بالقرب من القمر Gateway-Lunar Orbital Platform، التي أصبح اسمها Gateway بعد مشاورات عقدت في سبتمبر 2018.

المصدر: نوفوستي