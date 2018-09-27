صور تخطف الأنفاس لإعصار "سوبر تايفون" من محطة الفضاء الدولية

التقط رائد الفضاء، ألكسندر جيرست، صورا تبعث الشعور بالذعر لإعصار "سوبر تايفون ترامي" من موقعه الفريد فوق الأرض من محطة الفضاء الدولية.

وتظهر الصور المذهلة للغاية شدة العاصفة بينما تشق طريقها في غرب المحيط الهادئ متجهة نحو اليابان وتايوان.

As if somebody pulled the planet's gigantic plug. Staring down the eye of yet another fierce storm. Category 5 Super Typhoon Trami is unstoppable and heading for Japan and Taiwan. Be safe down there! #TyphoonTramipic.twitter.com/4VmY2hhj2c — Alexander Gerst (@Astro_Alex) September 25, 2018

وكتب جيرست في التعليق المرفق بالصور: "كما لو كان شخص ما يسحب القابس الهائل للكوكب"، ليصف العاصفة الشديدة والسحب التي تحوم فوق المحيط الأزرق العميق.

وأضاف في تعليقه: "أحدق في عين عاصفة شرسة أخرى، إعصار سوبر تايفون ترامي من الفئة 5 لا يمكن إيقافه، وهو يتجه إلى اليابان وتايوان".

Super Typhoon #Trami's well-formed eyewall, seen today from the #Himawari-8 satellite. The storm intensified rapidly over the weekend and could threaten parts of Taiwan or Japan's Ryukyu Islands later this week. More imagery: https://t.co/P1F11zXUHI#TyphoonTramipic.twitter.com/IQWQ3KsSsG — NOAA Satellites (@NOAASatellites) September 24, 2018

وعلى الرغم من أن الإعصار قد فقد بعض قوته منذ ذلك الحين، وضعف من حيث الحجم وفقد حالة الإعصار الفائقة، إلا أنه ما يزال يشكل تهديدا لشمال ووسط تايوان وكذلك جزر ريوكيو اليابانية.

المصدر: RT