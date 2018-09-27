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صور تخطف الأنفاس لإعصار "سوبر تايفون" من محطة الفضاء الدولية

الفضاء

صور تخطف الأنفاس لإعصار
twitter@Alexander Gerst
صورة إعصار "سوبر تايفون" من محطة الفضاء الدولية
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التقط رائد الفضاء، ألكسندر جيرست، صورا تبعث الشعور بالذعر لإعصار "سوبر تايفون ترامي" من موقعه الفريد فوق الأرض من محطة الفضاء الدولية.

وتظهر الصور المذهلة للغاية شدة العاصفة بينما تشق طريقها في غرب المحيط الهادئ متجهة نحو اليابان وتايوان.

وكتب جيرست في التعليق المرفق بالصور: "كما لو كان شخص ما يسحب القابس الهائل للكوكب"، ليصف العاصفة الشديدة والسحب التي تحوم فوق المحيط الأزرق العميق.

وأضاف في تعليقه: "أحدق في عين عاصفة شرسة أخرى، إعصار سوبر تايفون ترامي من الفئة 5 لا يمكن إيقافه، وهو يتجه إلى اليابان وتايوان".

وعلى الرغم من أن الإعصار قد فقد بعض قوته منذ ذلك الحين، وضعف من حيث الحجم وفقد حالة الإعصار الفائقة، إلا أنه ما يزال يشكل تهديدا لشمال ووسط تايوان وكذلك جزر ريوكيو اليابانية.

المصدر: RT

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