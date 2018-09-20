العثور على كوكب "خيالي" تنبأ بوجوده مسلسل "ستار تريك"

أعلن مخرج مسلسل "ستار تريك" التلفزيوني، جين رودبيري، مازحا عام 1991، عن أن كوكب "البركان" الخيالي الذي ولد فيه بطل فيلمه، سبوك، يقع بالقرب من نجم "40 إريدان آ".

وتابع رودبيري آنذاك بالقول إن بإمكان سكان الأرض رصد ذلك القزم البرتقالي، الذي يعد جزءا من نظام نجمي ثلاثي يدعى "40 إريدان"، بالعين المجردة إذا نظروا إلى السماء من القطب الجنوبي للكرة الأرضية.

والآن، بعد مرور 30 عاما، أدرك علماء الفلك الأمريكيون أن مزحة رودبيري الخيالية قد تحققت، وعثروا بالفعل على كوكب يدور حول نجم "40 إريدان آ"، أطلقوا عليه تسمية "40 إريدان بي" أو "البركان" وفقا لخيال رودبيري.

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وينتمي هذا الكوكب المكتشف حديثا إلى ما يصنف بالكواكب الضخمة، حيث تبلغ كتلته 9 أضعاف كتلة كوكب الأرض، لكنه يمتلك، خلافا للعمالقة الغازية مثل المشتري وزحل، سطحا صلبا صخريا، ويكمل دورة واحدة حول نجمه كل 42 يوما أرضيا. ونظرا لأنه يقع ضمن نظام النجوم الثلاثي، فيمكن أن ترصد منه 3 شموس في وقت واحد.

ونقلت بوابة "Space. com" عن كبير الباحثين في هذا الموضوع، بو ما، من جامعة فلوريدا قوله: "الآن بإمكان أي إنسان يستطيع رؤية نجم (40 إريدان آ) أن يشير بفخر إلى بيت بطل المسلسل سبوك".

يذكر أن "ستار تريك" هو مسلسل خيالي، عرضت الحلقة الأول منه عام 1966، فيما أعلن المخرج كفانتين تارانتينو عام 2017 أنه يعتزم تصوير فيلم سينمائي جديد، مستوحى من المسلسل.

المصدر: تاس