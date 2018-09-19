إيلون موسك يستعرض "صاروخ المريخ"

نشر رئيس شركة "سبيس إكس" الأمريكية، إيلون موسك، صورة جديدة لتصميم صاروخ عملاق تنوي شركته استخدامه في الرحلات الفضائية البعيدة.

ويظهر في التغريدة التي نشرها موسك على تويتر التصميم الجديد لصاروخ "Big Falcon Rocket"، وقد خضع لبعض التعديلات مقارنة بالصور التي نشرتها "سبيس إكس" سابقا.

وعلّق بعض الخبراء بقولهم إن التصميم الجديد للصاروخ أضفى عليه طابعا من التميز، وقدرا أكبر في التعامل مع معامل السحب الأيروديناميكي.

ومن المفترض أن يصبح هذا الصاروخ المزود بمحرك "Raptor"، والذي يبلغ طوله 106 أمتار، الوسيلة المعتمدة في الرحلات الفضائية بعيدة المدى، والتي ستطلقها "سبيس إكس" عام 2024.

المصدر: لايف. رو