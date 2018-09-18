إيلون موسك قد ينطلق إلى القمر مع ملياردير ياباني

أعلن إيلون موسك مؤسس شركة سبيس إكس أنه لا يستبعد مشاركة الملياردير الياباني، يوساكو ميدزافا، في رحلته إلى القمر.

وقال موسك في افتتاح مكتب شركته في كاليفورنيا، بحضور الملياردير الياباني: "بالنسبة لي لست متأكدا من مشاركتي في الرحلة. ولكن قد أشارك فيها.. لا أعلم".

كما لم تكشف سبيس إكس والسائح الياباني عن تكلفة هذه الرحلة. ولكن من المعروف أن الملياردير الياباني سدد مقدما جزءا من التكلفة، واشترى مقعدا لنفسه و لـ(6-8) سياح آخرين، حيث يأمل أن يرافقه في الرحلة المقررة عام 2023 ممثلو عالم الفن، حيث أن الرحلة إلى القمر ستلهمهم لإبداعات جديدة، ويقدمها لهم مجانا. ويعد الملياردير الياباني يوساكو ميدزافا (42 عاما) موسيقيا ومن هواة جمع القطع الفنية.

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ومن المفترض أن تتم الرحلة بواسطة صاروخ BFR (Big Falcon Rocket)، وستبلغ تكلفته وفقا لموسك أكثر من 5 مليارات دولار، والمبلغ الذي سدده ميدزافا سيساعد في صنعه.

وأضاف موسك قائلا: "هذا رحلة خطرة.. يجب أن تملك شجاعة عالية لكي تقوم بها". مشيرا إلى أن الشركة غير واثقة تماما من نجاح المشروع. كما أنه ليس واثقا من توقيت الرحلة.

وقال موسك مختتما: "هذا صاروخ كبير غير اعتيادي، مجهز بتكنولوجيا متقدمة، ومع ذلك لا يمكن أن نكون واثقين 100% من أننا سننجح ونطير. أعتقد أن هذا ممكن ولكن ليس مؤكدا. سنعمل كل ما بوسعنا من أجل أن يطير الصاروخ وأن يكون آمنا قدر الإمكان".

المصدر: نوفوستي