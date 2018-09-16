فنلندا تطلق قمرا اصطناعيا لدراسة الشفق القطبي

تطلق فنلندا القمر الاصطناعي "Suomi 100"، في نوفمبر المقبل، بواسطة صاروخ "فالكون-9" وذلك بمناسبة حلول الذكرى المئوية لقيام الدولة الفنلندية.

إقرأ المزيد

وأفاد المكتب الصحفي لجامعة آلتو الفنلندية بأن العلماء والطلبة فيها قاموا بتصميم القمر الاصطناعي. وسينطلق القمر إلى المدار الأرضي بعد تأخير عام واحد، إذ كان من المخطط إطلاقه، في نهاية العام الماضي.

ويطلق القمر الاصطناعي من قاعدة "فاندنبيرغ" الفضائية الأمريكية في كاليفورنيا، ومعه 100 قمر نانو اصطناعي.

ويهدف مشروع إطلاق القمر الفنلندي إلى دراسة تصرف الجسيمات الكهربائية المشحونة الواقعة بالقرب من الأرض، الأمر الذي سيمكّن العلماء من تلقي معلومات عن الطقس والظواهر التي تؤثر على نشوء الشفق القطبي الشمالي.

وقال المكتب الصحفي إن علماء الجامعة بصدد تجميع 3 أقمار اصطناعية علمية أخرى، سيتم إطلاق أحدها نهاية العام المقبل.

المصدر: تاس