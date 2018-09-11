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فيديو من الفضاء لإطلاق صاروخ من صحراء غوبي

الفضاء

فيديو من الفضاء لإطلاق صاروخ من صحراء غوبي
twitter@dafengcao
الصاروخ "OS-X1"
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أطلقت الشركة الناشئة الصينية "OneSpace" صاروخا من صحراء غوبي، والتقطت تلك اللحظات بواسطة قمر اصطناعي في مدار على ارتفاع 535 كيلومترا فوق الأرض.

ويظهر الفيديو الصاروخ "OS-X1" التابع لشركة "OneSpace" من مركز إطلاق الأقمار الاصطناعية "Jiuquan" الصيني في صحراء غوبي، حيث اختبرت المضخة التي تعمل بالوقود الصلب للصاروخ، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ووصل الصاروخ إلى ارتفاع شبه مداري بلغ 21.7 ميل، حوالي 34.9 كلم، وتم تصوير الإطلاق بواسطة القمر الاصطناعي الصيني "Jilin-1"، ثم نشر عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير في البلاد "Sina Weibo" وتويتر.

المصدر: ذي فيرج

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