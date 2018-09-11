فيديو من الفضاء لإطلاق صاروخ من صحراء غوبي
أطلقت الشركة الناشئة الصينية "OneSpace" صاروخا من صحراء غوبي، والتقطت تلك اللحظات بواسطة قمر اصطناعي في مدار على ارتفاع 535 كيلومترا فوق الأرض.
ويظهر الفيديو الصاروخ "OS-X1" التابع لشركة "OneSpace" من مركز إطلاق الأقمار الاصطناعية "Jiuquan" الصيني في صحراء غوبي، حيث اختبرت المضخة التي تعمل بالوقود الصلب للصاروخ، خلال عطلة نهاية الأسبوع.
Truly god view, Jilin-1 video satellite shot @OneSpace01 OS-X1 suborbital rocket's launch at JSLC this noon. pic.twitter.com/KposRHZc4D— dafeng cao (@dafengcao) September 7, 2018
ووصل الصاروخ إلى ارتفاع شبه مداري بلغ 21.7 ميل، حوالي 34.9 كلم، وتم تصوير الإطلاق بواسطة القمر الاصطناعي الصيني "Jilin-1"، ثم نشر عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير في البلاد "Sina Weibo" وتويتر.
المصدر: ذي فيرج