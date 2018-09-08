روسيا.. ابتكار محرك يعمل بـ "الفودكا"

ابتكر علماء جامعة سمارا الوطنية للبحوث محركا لأقمار النانو الاصطناعية يعمل بمحلول من الماء والكحول (الفودكا)، بحسب وكالة "تاس".

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وجاء في بيان أصدرته الجامعة: "اقترح العلماء استخدام الماء المقطر والكحول الإثيلي كوقود للمحرك، لأن الوزن الجزيئي المنخفض للماء يسمح بالحصول على سرعة عالية لتدفق البخار، وبالتالي سرعة عالية في المناورة. وإضافة الكحول الإثيلي (40% من المحلول) يمنع الإنجماد بسبب درجات الحرارة المنخفضة في المدارات القريبة من الأرض".

ويبلغ الوزن الكلي للمحرك المزود بهذا الوقود 1.55 كلغم. ومن المنتظر الحصول على زخم كلي للحركة لا يقل عن 80 مترا في الثانية. ويشير المبتكرون إلى أن جميع أقمار النانو CubeSat يمكن تجهيزها بمثل هذه المحركات.

المصدر: لينتا. رو