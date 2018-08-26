روسيا تستخدم الإنترنت للتحكم بأقمارها الاصطناعية!

أعلن المكتب الصحفي لمؤسسة "نظم الفضاء الروسية" عن تصميم تكنولوجيا تسمح في المستقبل بالتحكم بالأقمار الاصطناعية عبر شبكة الإنترنت.

ويقول ألكسندر ساوشكين، رئيس مركز أنظمة الاتصالات للأقمار الاصطناعية: "تتحول الأقمار إلى أجهزة رقمية لنقل المعلومات. والأهم هو فتح قناة خاصة للتحكم بها، ومن السهولة ربط جميع الأقمار للأغراض العلمية بشبكة الإنترنت، ما يسهل التحكم بها عبر واجهة الويب الاعتيادية، على غرار ما نستخدمه اليوم في التخزين السحابي للمعلومات".

كما يشير المكتب الصحفي إلى أنه "بهذا الشكل، سيتم توحيد جميع الأقمار الاصطناعية الروسية المستقبلية في نظم اتصالات فضائية موحدة لنقل المعلومات"، ما يسمح ليس فقط بالاتصال بالأرض، بل وأيضا بربطها بشبكة بقية الأجهزة الفضائية الروسية والزبائن التجاريين.

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ولتحقيق هذه التكنولوجيا، ستزود الأقمار الاصطناعية الروسية المستقبلية بهوائيات صغيرة، بواسطتها يتحقق اتصال دائم مع الأجهزة التي تدور في المدارات القريبة من الأرض، وفي المدارات العليا أيضا.

وقد تم اختبار هذه التكنولوجيا في قمر نانو صغير "ТНС-0 №2"، في 17 أغسطس 2017، عندما خرج رائدا الفضاء الروسيان، فيودور يورتشيخين، وسيرغي ريازانسكي، إلى الفضاء المفتوح.

المصدر: نوفوستي