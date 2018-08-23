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انفصال شاحنة "بروغريس" الروسية عن المحطة الفضائية الدولية

الفضاء

انفصال شاحنة
AstroAcaba Twitter
شاحنة فضائية روسية منفصلة
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أفادت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية بأن مركبة الشحن "بروغريس إم إس-08" انفصلت، اليوم الخميس، عن المحطة الفضائية الدولية.

وقالت المؤسسة إن انفصال الشاحنة عن وحدة "زفيزدا" الروسية التابعة للمحطة جرى، الساعة 5:19 بتوقيت موسكو، بعد تشغيل محركها، ثم ابتعدت الشاحنة إلى مسافة آمنة كيلا تشكل خطورة على المحطة.

صفحة الجولات مصورة

وحسب المعلومات الواردة من مركز إدارة الرحلات الفضائية، وبناء على حسابات الخبراء الروس، فإن عملية كبح الشاحنة في المدار الأرضي ستبدأ، في 30 أغسطس، حين ستدخل الشاحنة الطبقات الكثيفة للغلاف الجوي وتحترق فيها. أما ما تبقى من عناصر تصميم الشاحنة فسيسقط في منطقة غير صالحة للملاحة بالمحيط الهادئ.

يذكر أن مركبة الشحن "بروغريس إم إس-08" التحمت بالمحطة الفضائية الدولية، في فبراير الماضي.

المصدر: RT

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