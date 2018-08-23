إنتاج محركين جديدين لصاروخ "أنغارا" الفضائي الروسي

قال رئيس شركة "إينيرغوماش" الروسية المصنعة للمحركات، إيغور أربوزوف، إن شركته ستنتج عام 2019، محركين لصاروخ "أنغارا" الفضائي.

وأكد أربوزوف أن عام 2020، سيشهد إنتاج محركين آخرين للصاروخ من طرازي "آر دي-191" و"آر دي-191" المطور فائق القدرة. فيما لم تنتج الصناعة الروسية إلى الآن إلا نموذجين لصاروخ "أنغارا" أطلق أحدهما (الخفيف)، في يوليو عام 2014. وثانيهما الثقيل، أطلق في ديسمبر عام 2014.

وأشار أربوزوف إلى أن صاروخ "أنغارا" سيستخدم في المستقبل محركا حديثا يعمل بغاز الميثان. وسيكون أحد نماذجه جاهزا بحلول عام 2020. وبعد انتهاء اختباره، سيتزود الصاروخ بهذا المحرك البيئي بقوة 40 طنا، والذي يعد أكثر أمانا من محرك "آر دي-191" الكلاسيكي العامل بالكيروسين ويمكن استخدامه أكثر من مرة.

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يذكر أن أسرة "أنغارا" تضم صواريخ خفيفة ومتوسطة وثقيلة وفائقة الثقل. ويتوقع أن يطلق صاروخ "أنغارا" الثالث عام 2019، من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية العسكرية. أما بقية الصواريخ من هذا النوع فستطلق من قاعدة "فوستوتشني" الفضائية الروسية في شرق البلاد، بعد إتمام إنشاء المنصة المخصصة لها.

وفيما يتعلق بصاروخ "أنغارا" فائق الثقل، فلا يزال العمل جار على تصميمه، ويتوقع أن يطلق بحلول عام 2028.

المصدر: تاس