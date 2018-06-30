صاروخ "أنغارا" يحمل مختبرا روسيا إلى الفضاء عام 2024

تعتزم شركة "روس كوسموس" الروسية إطلاق مختبر "سبيكتر-أو إف" المداري الروسي، عام 2024.

وقال نائب رئيس الشركة، ميخائيل خايلوف، في مؤتمر انعقد بموسكو إن المختبر سيطلق من قاعدة "فوستوتشني" الفضائية، بواسطة صاروخ "أنغارا-آ5".

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وكانت شركة "لافوتشكين" للأجهزة الفضائية قد أعلنت في وقت سابق أن الصاروخ الحامل للمختبر المداري الروسي سيطلق عام 2021، ثم تم تأجيل إطلاقه إلى عام 2022.

يذكر أن إسبانيا تولت أولا تصنيع حجرة الأشعة فوق البنفسجية للمختبر. إلا أن نقص الأموال جعلها تتخلى عن تصنيعها، وأوكلت تلك المهمة إلى المعهد الروسي للدراسات الفضائية. وتولت إسبانيا في المقابل تصنيع حجرة إضافية تستخدم للبحث عن كواكب خارج المنظومة الشمسية.

المصدر: تاس





