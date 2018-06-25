"هابل" يصوّر أقدم تكتل نجمي في كوكبة العقرب

التقط مختبر "هابل" الفضائي الأمريكي صورا فوتوغرافية لأقدم قسم في درب التبانة وهو تكتل النجوم الكروي "NGC 6139" في كوكبة العقرب.

وتتألف تكتلات النجوم الكروية من عشرات أو مئات آلاف النجوم الواقعة في أطراف المجرات. ويفترض أن تلك التكتلات لعبت دورا محوريا في تشكيل المجرات، ما جعل العلماء في فريق "هابل" يتابعون كل الأجرام التابعة لها ويعدون فهارس تفصيلية لـ "سكانها المعمرين". وازداد اهتمام العلماء بتلك التكتلات الكروية بعد اكتشاف آثار اندماج الثقوب السوداء.

إقرأ المزيد

وأظهرت نتائج الأرصاد الجارية بمرصدي "LIGO" و"ViRGO" أن أزواجا من الثقوب السوداء تولد داخل تلك التكتلات الكروية.

أما الصور الفوتوغرافية التي التقطها "هابل" فيأمل العلماء في أن تساعد في تحديد سن تكتلات النجوم الكروية، علما أن المعلومات الأخيرة تدل على أنها لم تولد على إثر الانفجار الكبير كما اعتقد سابقا، بل بعد مرور فترة 2 أو 3 مليارات عام، أي في الوقت نفسه من ولادة درب التبانة.

المصدر: نوفوستي

يفغيني دياكونوف