بدء إنشاء المرحلة الثانية لقاعدة "فوستوشني" الفضائية الروسية

قدم مركز "خرونيتشيف" الفضائي الروسي في المنتدى الدولي التقني العسكري "الجيش-2018"، تقريرا جاء فيه أن عملية إنشاء المرحلة الثانية لقاعدة "فوستوشني" الفضائية تجري على قدم وساق.

ويذكر التقرير أن العملية تتضمن إنشاء بنية تحتية ستشكل أساسا لبناء منصة "آمور" لإطلاق صواريخ "أنغارا" الفضائية الثقيلة.

وأشار التقرير إلى أن اتفاقية إنشاء المرحلة الثانية لقاعدة "فوستوتشني" الفضائية وقعت، في أغسطس الجاري، مع الشركات الروسية المشاركة في بناء منشآت مونديال روسيا 2018.

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وفي وقت سابق، أعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية الروسية، دميتري روغوزين، أن منصة إطلاق صاروخ "أنغارا" الثقيل يجب أن تكون جاهزة في نهاية عام 2021، ليطلق الصاروخ منها عام 2022.

يذكر أن إنشاء قاعدة "فوستوتشني" الفضائية الواقعة في شرق روسيا بدأ عام 2012، لتصبح أول قاعدة فضائية روسية مدنية تطلق منها الصواريخ الفضائية الحديثة إلى المدار الأرضي والكواكب. وقد أنجز عام 2014 بناء المرحلة الأولى منها.

المصدر: تاس