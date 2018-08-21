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توقيع عقد إرسال رائد الفضاء الإماراتي في منتدى "الجيش-2018"

الفضاء

توقيع عقد إرسال رائد الفضاء الإماراتي في منتدى
RIAN/Sergei Mamontov
عملية إطلاق المركبة سويوز (أرشيفية)
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صرح المدير التنفيذي لشركة "روس كوسموس"، رائد الفضاء وبطل روسيا، سيرغي كريكاليف، بأنه قد يتم توقيع عقد إرسال رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية بواسطة مركبة "سويوز" الروسية.

وتوقع المدير التنفيذي لـ "روسكوسموس" أن يتم ذلك في إطار فعاليات المنتدى الدولي التقني العسكري "الجيش-2018". وكان الجانب الروسي قد اتفق مع وكالة الفضاء الإماراتية على أن يتم اختيار رائدي فضاء إماراتيين من 9 مواطنين إماراتيين يتقدمون لهذا الغرض، سوف يطير أحدهما إلى المحطة الدولية في أبريل 2019، على متن المركبة الفضائية الروسية "سويوز".

RIAN/Igor Zarimbo
المدير التنفيذي لروسكوسموس/ سيرغي كريكاليف

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وتابع كريكاليف قائلا: "لقد أصبح كل شيء جاهزا للتوقيع، وربما سنوقع العقد في إطار المنتدى، حيث ستبدأ التدريبات في وقت قريب، إذ انتهت تقريبا عملية الفحص الطبي للرواد".

وتحتضن قاعدة مركز المعارض "باتريوت"، وقاعدة كوبينكا الجوية فعاليات المنتدى الدولي التقني العسكري "الجيش-2018"، الذي افتتح في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، اليوم الثلاثاء، حيث تقام اليوم مراسم الافتتاح الرسمي بما في ذلك استقبال السادة رؤساء الدول ووزراء الدفاع والمسؤولين من عدة دول أجنبية. بينما يخصص يوما الأربعاء والخميس 22-23 أغسطس، لعمل طاقم المتخصصين، بينما يفتح المركز أبوابه للجمهور أيام 24-26 أغسطس، للاطلاع على آخر المستجدات في مجال الأسلحة والتقنيات العسكرية.

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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