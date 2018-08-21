منتدى "الجيش-2018" يعرض منظومة "سوسنا" للدفاع الجوي

كشف مكتب "نوديلمان" التصميمي للأجهزة الدقيقة لأول مرة، في المنتدى الدولي التقني العسكري "الجيش-2018"، عن منظومة "سوسنا" (الصنوبر) قصيرة المدى المضادة للجو.

وتخصص المنظومة حسب المعلومات الواردة من المكتب لتدمير كافة وسائل الهجوم الجوي عمليا، بما في ذلك الصواريخ المجنحة والصواريخ الجوية الموجهة، وذلك في منطقة مسؤوليتها التي تمتد إلى 10 كيلومترات طولا و5 ارتفاعا.

وتزود المنظومة بصواريخ من طراز "سوسنا-آر 9 إم 340" موجهة بالليزر وفائقة الدقة والسرعة، وبمقدورها ضرب صواريخ معادية تبلغ سرعتها 3240 كلم في الساعة.

يذكر أن منظومة "سوسنا" من شأنها أن تحل في الدفاعات الجوية الروسية قصيرة المدى مكان منظومة "ستريلا-10" المضادة للجو.

المصدر: سلاح روسيا